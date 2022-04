LECCO – Si avvicina per il G. S. Aurora San Francesco – attività di base calcio il finale di stagione con le ultime gare disputate in casa e in trasferta.

Gli Esordienti 2009 di mister Carlo Roveda hanno disputato la partita casalinga contro l’Academy Valsanmartino. Nel primo tempo 1-0 per i ragazzi biancorossi, mentre nel secondo netta la supremazia dell’Aurora per 5-0. Terzo periodo a favore degli ospiti 0-1. Quindi risultato finale 2-1 per l’Aurora San Francesco. Nel primo e secondo tempo partita a senso unico, tanto che l’Aurora ha colpito tre pali e tre belle parate del loro portiere hanno impedito ai padroni di casa di dilagare. Nel secondo parziale il punteggio parla da solo. I ragazzi hanno disputato una pessima terza frazione, tirando i remi in barca e concedendo spazio agli avversari.

Sconfitta casalinga di misura 1-2 per gli Esordienti 2010 allenati da Nando Napolitano. “Una gara che ci penalizza e non è una scusante, per il semplice fatto che abbiamo creato un’infinità di occasioni da gol che non siamo riusciti a finalizzare – ha commentato l’allenatore -. Quindi, soddisfazione per la prestazione a prescindere dal risultato. Gioco di squadra che viene sempre applicato, con impegno da parte di tutti. Dobbiamo essere più lucidi nei tiri in porta, quasi tutti calciati sul portiere”.

Partita in trasferta per i Pulcini misti 2011-12 ospiti della Polisportiva Mandello. Gara giocata su un campo grande e difficile che ha visto l’Aurora giocare con la giusta determinazione e voglia di vincere. Non era semplice arrivare al tiro per via delle distanze tra le due porte, ma i bambini bianco-rossi sono riusciti quasi sempre a giocare nella metà campo avversaria, creando diverse occasioni, concretizzate seppur con un po’ di fatica. Risultato finale 1-3 a favore dei bimbi lecchesi con i parziali di 0-1, 0-1 e 1-1.

Doppia gara per i Primi Calci 2014. La prima gara è stata giocata in trasferta a Cernusco Lombardone, confronto un po’ impari contro una squadra fisicamente e tecnicamente superiore. Tuttavia è tutta esperienza che aiuta a migliorare sempre di più. Ultima partita di campionato del gruppo B disputata contro il Montevecchia, bella sfida di pari qualità con risultato finale di due tempi a testa. Come sempre è stato raggiunto l’obiettivo di far divertire sia i bambini sia i genitori.