LECCO – Archiviata la sconfitta contro l’AlbinoLeffe la Calcio Lecco 1912 prepara la sfida casalinga con la Juventus U23, in programma per domani alle 18.30. Mister D’Agostino in conferenza stampa presenta così la partita:

“Dobbiamo migliorare soprattutto nell’impatto iniziale perché alla prima occasione prendiamo gol. C’è bisogno di lavorare, restare uniti e cercare di uscire da questa situazione, ma ho piena fiducia nei miei giocatori e non mollo la presa. Mi aspetto una reazione da qualche contraccolpo, perché tutto quello che stiamo subendo lo stiamo pagando a caro prezzo. È da due settimane che stiamo lavorando con carichi importanti perché, parlando anche con i ragazzi, la Lega Pro ha bisogno di un’altra intensità e per arrivare ad anticipare gli avversari c’è bisogno di fiato e di cattiveria“.

Alla domanda della stampa su cosa si aspetta da questa settimana che porterà al derby, D’Agostino non ha dubbi: “Io credo in un cambio di rotta, credo nei ragazzi che hanno voglia di far bene e che devono giocare senza timore. È logico che non dobbiamo dare per scontato niente, perché dobbiamo salvarci per il bene del Lecco e dei suoi tifosi. Accetto le critiche dei tifosi che sono giuste e quello che posso ribadire è che voglio lavorare bene e con entusiasmo”.