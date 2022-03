LECCO – Partita non banale per il tecnico del Lecco De Paola quella di domani contro la sua ex squadra, la Pergolettese. Società dalla quale lo stesso allenatore sottolinea di essere stato esonerato non per i risultati ma per “non aver fatto quello che voleva il presidente”. Cose che capitano, nel calcio…

Però la guida in panchina dei blucelesti vuole dimenticare e concentrarsi sul prossimo incontro.

“Se facciamo la quarta vittoria di fila sarà una cosa di non poco conto – viene al match di domani – di certo sarà una partita tosta, noi siamo belli carichi”. Rientrerà Marzorati, forse anche Giudici.



Fischio d’inizio di Lecco-Pergolettese domani alle 14:30 al ‘Rigamonti-Ceppi‘, agli ordini del signor Francesco Luciani della sezione AIA di Roma.

RedSpo

–

COSÌ ALL’ANDATA (OTTOBRE 2021):