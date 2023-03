LECCO – “Abbiamo cercato soluzioni più offensive, senza minare gli equilibri; dobbiamo essere più cinici, non siamo una squadra che può creare sei-sette occasioni da gol e non segnare”.

Così mister Luciano Foschi in vista della sfida di domani alle 12:30 al Rigamonti-Ceppi contro un pezzo di storia del calcio italiano: la Triestina (a destra un’immagine della partita dello scorso anno).

Centrocampo ridotto per i blucelesti: “Zuccon è in Nazionale, Girelli e Galli abbiamo dovuto fermarli anche in vista del finale di stagione, se dobbiamo fare i playoff dobbiamo avere i giocatori in buona condizione. meglio fermarli una settimana-dieci giorni. Ci mancano tre centrocampisti ma ne abbiamo 4 e Martorelli è rientrato e disponibile”.

RedSpo