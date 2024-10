VERSO LO SCONTRO IN CMLO. A. RUSCONI: “A DISPOSIZIONE LA MIA ESPERIENZA”

La mia candidatura è sempre partita da una base di condivisione di amministratori di diverse estrazione politiche aperta a coinvolgere tutti i territori della Comunità sulla base della mia esperienza amministrativa. Offro la disponibilità non avendo il mio comune scadenze elettorali vicine.

È stata protocollata, da parte di alcuni amministratori, una richiesta di convocazione dell’assemblea della comunità ai sensi del regolamento: è un’azione opportuna e che condivido poiché questo sarà il luogo naturalmente deputato dove confrontarsi a viso aperto sulla base di idee e progetti per presentare un programma di sviluppo della Comunità montana Lario orientale – Valle San Martino, e decidere senza interferenze e tra amministratori la governance dell’ente.

Sto lavorando a una bozza di programma, una base progettuale aperta e inclusiva a tutte le idee di chi vuole lavorare per il bene della Valle San Martino e del Lario Orientale, che sviluppi le nuove esigenze che nasceranno dal confronto e dal dialogo con con tutte le 26 amministrazioni comunali che compongono l’assemblea.

La mia candidatura, nasce con lo spirito di chi non ha ambizioni personali, ma che vuole mettersi a disposizione per sviluppare tutte le potenzialità della CM: ho raccolto moltissime adesioni con firma e la richiesta di sostenermi è stata rivolta a tutti i 26 comuni. Questa è una base di partenza che vuole dare massima inclusività a tutti ì territori, a partire dalla valle San Martino che ritengo debba esprimere il ruolo di Vicepresidente della Giunta comunitaria, un territorio in cui ho già raccolto il sostegno del comune che ne è capoluogo.

Ribadisco la massima disponibilità al confronto di tutte le istanze, perché ritengo che la comunità montana possa essere il vero motore per lo sviluppo territoriale e non un mero luogo di battaglia per assurdi giochi di potere tra fazioni politiche e braccio di ferro tra i partiti.

Con questo spirito mi è stato chiesto di mettermi a disposizione a seguito di varie sollecitazioni provenienti da tutti i territori della Comunità, con passione e determinazione ci sono per far sì che i prossimi anni della comunità possano essere di svolta per un ente che ha molte potenzialità!

Antonio Rusconi