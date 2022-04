LECCO – Monsignor Mario Delpini, arcivescovo della Diocesi di Milano, consegna domani Venerdì santo, nella basilica cittadina di San Nicolò ai sacerdoti lecchesi gli olii santi benedetti per Pasqua, destinati ai sacramenti.

L’appuntamento è per le nove del mattino; in serata alle 21 la Via crucis dei fedeli della Comunità pastorale di Lecco, guidata dal prevosto monsignor Davide Milani. Il ritrovo è previsto in piazza Padre Cristoforo, davanti alla Chiesa di Pescarenico. Si percorreranno via Maggiore, piazza Pesce, via Corti, Corso Martiri, via Varese, via dell’Isola, via Azzone Visconti fino al sagrato del Santuario di Nostra Signora della Vittoria, dove don Davide guiderà la riflessione finale.

RedRel