LECCO – “Roadshow” ovvero presentazione itinerante della riforma socio sanitaria regionale con tappa a Lecco oggi pomeriggio, venerdì, nella sede della Camera di Commercio. Titolo, “Salute, un bene del territorio. I presidi territoriali e il futuro della sanità”.

Oltre ai vertici di Regione Lombardia in materia sanitaria (la vice presidente Letizia Moratti e il presidente della Commissione Commissione III Sanità e politiche sociali Emanuele Monti) e di quella locale con Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco, Marco Magri vicepresidente e consigliere delegato Cosma e Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Oncologico ASST Lecco, anche la n.1 di Federfarma Lombardia Annarosa Racca e il presidente lecchese della stessa associazione Andrea Baguti – nella foto a destra con il nostro Cesare Canepari, moderatore dell’incontro.

Ampia platea di sindaci e addetti ai lavori, saluti istituzionali da parte della presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Nel video che segue Moratti descrive tre delibere taglia liste di attesa per le operazioni e per i test diagnostici, provvedimenti che stanno entrando in vigore, il primo ad aprile scorso, e che anticipano la riforma.



Nei vari interventi durante la tappa lecchese del Roadshow non sono mancati riferimenti alla situazione lecchese, con apprezzamenti per l’esperienza del PRESST di Introbio e le parole del DG Favini sulla carenza di personale negli ospedali della provincia.