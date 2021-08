LECCO – Messa in sicurezza in tempo record e prossima all’apertura via Agliati a Lecco, dove domenica mattina il maltempo aveva causato il crollo del muraglione del campo sportivo.

I detriti hanno tagliato in due la via che attraversa il rione di San Giovanni travolgendo un’automobile parcheggiata, fortunatamente invece il cedimento non ha causato danni a persone.

Il cantiere per il ripristino del muraglione ha proceduto celermente e già in queste ore è di nuovo possibile transitare accanto alla parete di blocchi che dovrà contenere la pressione del terreno su cui sorge l’oratorio.

A documentare il tutto l’ex consigliere comunale Massimo Riva, residente in zona e che ha diffuso sui social le immagini disponibili in questa pagina.