VIA CRUCIS ALLA ROVINATA: L’ORATORIO SAN LUIGI APRE LA QUARESIMA

LECCO – L’Oratorio San Luigi ha inaugurato il cammino di Quaresima con un momento intenso e partecipato: la Via Crucis al Santuario della Madonna della Rovinata, uno dei luoghi più amati della devozione lecchese, raggiungibile attraverso l’antico percorso che sale tra boschi e cappelle votive. La salita, accompagnata dalle meditazioni delle stazioni, ha raccolto famiglie, ragazzi, educatori e fedeli in un clima di raccoglimento semplice e autentico, reso ancora più suggestivo dalla cornice naturale ai piedi del Resegone. Il santuario, edificato nell’Ottocento e da sempre meta di pellegrinaggi, si è confermato anche quest’anno un punto di riferimento per l’inizio del cammino quaresimale, offrendo uno spazio di silenzio e spiritualità condivisa.

Al termine della preghiera, la comunità si è ritrovata alla baita degli Alpini, dove ad attendere i partecipanti c’era una merenda preparata con la consueta generosità. Un momento di convivialità che ha sciolto la fatica della salita e ha trasformato l’incontro in una vera festa comunitaria, fatta di sorrisi, chiacchiere e gratitudine. Un ringraziamento speciale va agli Alpini, che ancora una volta hanno saputo accogliere tutti con il loro spirito di servizio e la loro presenza discreta ma preziosa.

Così, tra preghiera, cammino e condivisione, la Quaresima si è aperta per la Comunità Pastorale di Lecco Centro con un gesto semplice ma significativo, capace di unire generazioni diverse e di ricordare che il percorso verso la Pasqua è prima di tutto un cammino da vivere insieme.

