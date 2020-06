LECCO – In pagina alcune immagini di via Carlo Porta, dove sono terminati come da cronoprogramma gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area interessata dal clamoroso cedimento di qualche settimana fa.

Mancano le finiture ma soprattutto l’origine della vera e propria “voragine” non è stata ancora determinata con certezza. Per questo, la situazione viene ancora monitorata con attenzione: la copertura del Caldone con il parcheggio soprastante era stata controllata nel 2014, due anni dopo venne fatta una nuova asfaltatura; quindi ad aprile il crollo improvviso.

Va dunque compreso se il lungo percorso sotterraneo del corso d’acqua riuscirà a “tenere”.

