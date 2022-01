LECCO – Quasi giunti al termine i lavori di consolidamento e allargamento della sede stradale di via Lusciana. L’intervento ha visto la demolizione delle murature in pietra e in calcestruzzo esistenti lungo il ciglio strada, la realizzazione di nuove murature in cemento armato con fondazioni, la realizzazione di pavimentazione in asfalto e l’installazione di una nuova barriera in sommità sia delle nuove murature che nei tratti di muratura preesistente e da mantenere.

I lavori, iniziati ai primi di dicembre 2021, si concluderanno entro la fine del mese di gennaio 2022 con il completamento delle opere di asfaltatura.