LECCO – In vigore da oggi in via Digione, all’intersezione con viale Dante e via Marco D’Oggiono, la regolamentazione della circolazione veicolare mediante rotatoria a precedenza interna e il doppio senso in via Digione, con divieto di fermata su entrambi i lati e obbligo di direzione diritto in prossimità di via Carlo Porta per i veicoli che dalla rotatoria si immettono in via Digione

Creati e riservati, nel tratto compreso tra via Ghislanzoni e via Digione lato farmacia, due stalli di sosta ai veicoli al servizio di persone diversamente abili e due al carico e allo scarico delle merci, con obbligo di direzione diritto e destra per i veicoli che transitano in prossimità di via Ghislanzoni in entrambe le direzioni di marcia.