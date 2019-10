LECCO – Un codice giallo sul Medale è cosa (quasi) di tutti i giorni, ma non si può dire lo stesso sul fantastico video che riprende in primo piano le scene salienti del soccorso in elicottero della missione di ieri, quando un 65enne ha riportato dei dolori ad un gomito dopo essere caduto a terra.

Nelle riprese di Franco Lozza, volontario lecchese CNSAS e operatore professionista, si possono ammirare le fasi principali di un classico soccorso dall’arrivo dei volontari fino all’ascesa sull’elicottero con il verricello, passando per i primi controlli del caso forniti al bisognoso.

Dal video è impossibile non notare la bravura e l’esperienza dei soccorritori, che, quotidianamente, risolvono situazioni come queste contribuendo a limitare gli incidenti in montagna.



video Franco Lozza per CNSAS