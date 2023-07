LECCO – Tre chiamate rilevanti nel giro di pochi minuti al comando dei Vigili del Fuoco di Lecco-Bione.

Alle 12:15 richiesta dalla Soreu 118 per supporto a un 72enne infortunatosi in ambiente impervio a Valmadrera – zona frazione Belvedere. Sono intervenuti il distaccamento di Valmadrera e il nucleo SAF dal capoluogo. L’uomo è stato trattato in codice giallo – indice di condizioni mediamente critiche.

Verso mezzogiorno e mezzo sulla SS36 Sud all’altezza di Civate, incidente stradale per un trentenne (codice verde) con all’opera autopompa da Lecco e Croce Rossa di Valmadrera.

Infine alle 12:40 ancora in 36 Sud ma a Bellano altro sinistro stradale (foto in copertina), al lavoro il distaccamento volontario di Bellano e il Soccorso Bellanese. Ferita lievemente nell’occasione una 27enne.

RedCro