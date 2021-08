LECCO/PALERMO – Emergenza incendi in Sicilia: anche due unità dei Vigili del Fuoco di Lecco sono partite (con la Colonna Mobile della Lombardia) alla volta della Sicilia per contrastare gli incendi che hanno colpito in modo drammatico l’isola.

Una unità in particolare (il DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento – nell’immagine sotto) è specializzata nel coordinamento dei Canadair e delle squadre di terra.