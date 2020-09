LECCO – Avrebbero costruito quattordici villette a schiera con cubature quasi raddoppiate rispetto al nulla osta rilasciato dal Comune di Lecco. Così ieri sono finiti davanti al giudice monocratico Nora Lisa Passoni e dovranno rispondere di truffa e abuso edilizio il costruttore Ivan Curti, titolare imprese di Costruzioni di San Siro, in provincia di Como, Stefano Cristian Fontanive, amministratore delegato dell’immobiliare Poggi srl e l’ingegnere Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello Lario e direttore dei lavori.

Le costruzioni risalgono al 2009-2010, i primi rogiti al 2013, ma dal 2018 sono sotto sequestro. Infatti il Comune di Lecco – come da ordinanza – prevede la demolizione delle parti non correttamente accatastate delle 14 villette, di cui cinque vendute e nove ancora sul mercato, per 4600 metri quadri su 8300 esistenti. La rivalsa è stata fatta sia nei confronti dei cinque legittimi proprietari – che hanno versato cifre vicine ai 500mila – sia per chi detiene il pacchetto immobiliare delle altre nove villette che diverse agenzie continuano a proporre ai clienti.

Secondo quanto ricostruito ieri nell’udienza fiume, la pubblica accusa condotta dal vice procuratore onorario Pietro Bassi ha contestato le irregolarità accertate “sottotetti e piani interrati utilizzati per funzioni abitative, ad esempio camera da letto, soggiorno e cucina”. Questa responsabilità viene contestata soprattutto al progettista e al direttore lavori, che – secondo quanto emerso – aveva “il compito di attenersi al progetto approvato”.

Sono stati sentiti i testi delle parti lese e della difesa, 11 in tutto, tra cui il notaio Pierluigi Donegana. “Sono stata inconsapevolmente raggirata – ha detto Stefania Valsecchi , una delle parti lese – ed è assurdo che alla fine debba rimetterci”. Con una dichiarazione spontanea un imputato ha ribadito che la difformità tra i progetti era minima. Oltre al processo penale è aperto un fascicolo con la richiesta di danni da parte delle parti lese.