LECCO – Trentenne condannato a due mesi per interruzione di pubblico servizio sulla linea Lecco-Molteno-Monza. I fatti risalgono all’ottobre di due anni fa, quando il 30enne originario della Guinea Bissau, salito alla stazione di Lecco va in escandescenza alla stazione di Oggiono, e all’arrivo del capotreno scatena la sua rabbia contro alcuni viaggiatori. Il treno viene sospeso e alla stazione arrivano i carabinieri della Stazione di Oggiono che identificano il giovane extracomunitario e lo denunciano per interruzione di servizio.

Le vittime della sua rabbia non hanno presentato la denuncia e quindi l’autorità giudiziaria ha processato il 30enne solo per interruzione di pubblico servizio. Il pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a 8 mesi, il suo difensore, avvocato Massimiliano Nessi il minimo della pena. Il giudice Bianca Maria Bianchi ha inflitto 2 mesi di pena.

A.Pa.