LECCO – Appello per Lecco lancia un’iniziativa in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per rimarcare la condanna riguardo le violenze psicologiche e fisiche e le discriminazioni nei loro confronti. Un tema su cui Appello per Lecco cerca da sempre di sensibilizzare non solo donne, ma anche uomini e giovani generazioni.

“In questo periodo di lockdown, i dati ci dicono che il fenomeno si è ulteriormente acuito – spiegano gli attivisti della civica cittadina -. Abbiamo quindi deciso di chiedere il contributo di tutti coloro che hanno voglia di raccontarsi o raccontare, di denunciare o far riflettere inviando una frase, un disegno, un video, una canzone che esprimano sentimenti o emozioni di denuncia o anche racconti di conquiste o di riscatto riguardo a questo tema. Il materiale trasmesso all’indirizzo informazioni@appelloperlecco.it verrà raccolto e presentato all’interno di un convegno che si terrà la prossima primavera”.