LECCO – L’Istituto Bertacchi è la scuola referente per il progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne” per la provincia di Lecco. La rete si è costituita nel gennaio del 2020 e si compone di otto Istituti superiori e dieci Istituti comprensivi. Alla luce del bando regionale, il progetto ha come finalità “imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica”.

A causa della pandemia, non è stato possibile realizzare alcun tipo di iniziative se non dalla primavera di questo anno. A partire da marzo 2021 si è attivata la formazione dei docenti e degli alunni per gli istituti aderenti alla rete. Nel mese di aprile, l’Istituto Bertacchi è stato invitato a partecipare alla rete antiviolenza STAR (Sistema Territoriale antiviolenza in rete) presente nella provincia lecchese, gestita dal Comune di Lecco, al fine di ricercare sinergie comuni e, conseguentemente, presentare insieme le iniziative per la “Settimana contro la violenza sulle donne” dal 21 al 28 novembre.

Anche l’Istituto Bertacchi partecipa alla settimana contro la violenza. Le classi 3ª A PAS, 3ª C PAS e 5ª B PSS hanno lavorato, all’interno del Percorso di Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), ad un’originale installazione contro la violenza sulle donne. Frutto della proficua cooperazione tra gli alunni e le docenti Maria Ida Anzalone, Giulia Colombo, Rosa Mazzarella, Evelina Negri, Paola Provenzano, Elena Rusconi, coordinati da Rosa Maria Bisogno, durante le ore curricolari gli alunni hanno realizzato la creazione anche con la preziosa collaborazione della malgratese arteterapeuta Luisa Colombo e della pittrice Valentina Frigerio. L’installazione è stata posta in quello che diverrà, all’interno dell’edificio, l’angolo di “aiuto ed ascolto” per gli studenti. Allo stesso tempo, sono state verniciate due panchine di rosso.