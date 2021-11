MILANO – La squadra e lo staff dell’Under 17 della Calcio Lecco 1912 hanno fatto visita all’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, evento reso possibile grazie alla sensibilità della Direttrice dell’Istituto, Dott.ssa Cosima Buccoliero e scaturito dalla proposta di Alessandro Vicinanza Toscano, allenatore della nostra Under 17 e istruttore di calcio del “Progetto Insieme”, che fa capo all’ex azzurro Diego Dominguez ed è supportato dal Gruppo Mediobanca e dal C.U.S. Milano Rugby.

L’iniziativa, tenuta a battesimo dallo stesso Dominguez, si pone infatti in continuità con gli eventi sportivi accesi in favore dell’Istituto milanese durante l’anno scolastico e, soprattutto, durante il periodo estivo attraverso l’offerta di un campus settimanale molto atteso dai minori ristretti.

Un pomeriggio all’insegna della generosità, nel quale i giovani blucelesti di Mister Vicinanza Toscano si sono messi a disposizione attraverso una lunga partita di calcio, che presto è diventata una preziosa occasione di relazione e scambio tra giovani biografie che, tra dentro e fuori, condividono un’unica sfida e un unico campo di gioco: crescere e conquistare il proprio posto nella vita.

Finalità alte, quindi, quelle raggiunte attraverso la realizzazione di questa iniziativa, nella quale tuttavia hanno avuto ampia parte anche componenti quali svago, divertimento e tanta, tantissima emozione.

La “magia” di questo indimenticabile pomeriggio è stata soprattutto resa possibile da una singolare convergenza di finalità valoriali attorno alle quali hanno cooperato realtà anche differenti tra loro, quali appunto l’Istituzione e l’associazionismo sportivo, supportati dal prezioso contributo del mondo del volontariato. Oltre ai referenti istituzionali e a quelli della Società Calcio Lecco 1912, infatti, un ringraziamento va anche al C.S.I. Comitato di Milano e al Movimento Missionario Mondiale, storiche collaborazioni dell’I.P.M. di Milano, che hanno garantito anche in questa occasione la loro presenza e collaborazione.