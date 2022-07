LECCO – L’estate porta con sé nuove conferme alla Pallavolo Picco Lecco. Arriva il nuovo centrale Chiara Albano.

“A Lecco mi porta la voglia di migliorare e di non accontentarmi – afferma la nuova arrivata – , il progetto e il mister mi hanno convinta subito. Mettermi in gioco in una nuova categoria mi regalerà nuove emozioni e la possibilità di crescere e superare i miei limiti. Per me la pallavolo è uno stile di vita. Mi fa sentire bene e mi regala emozioni uniche. Mi ha fatto crescere come atleta e come persona, dandomi la possibilità di esprimere le mie capacità e capire i miei limiti. Negli anni grazie alla pallavolo ho avuto modo di conoscere compagne e allenatori che mi hanno lasciato tanto e questa è la cosa che più mi piace della pallavolo”.

IL PROFILO

Quasi 23 anni, alta 1 metro e 85 cm, inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile dell’Asd Volley Leverano, ottenendo molte convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Nel 2013 si sposta a Mesagne per giocare in serie C e l’anno successivo esordisce a 15 anni in serie B2. Nel 2015 a soli 16 anni lascia per la prima volta la terra di origine e si sposta a Pavia per affrontare un campionato di serie B2. Dal 2016 al 2018 alla Planet Pedara, con promozione il primo anno dalla B2 alla B1 e successiva stagione in terza serie nazionale. Nel 2018/19, ritorna vicino casa, anche per motivi di studio, disputando un importante campionato di serie B2 con la Magik Volley Copertino. Nell’estate 2019 si accasa a Teresa di Riva (Messina) con la maglia dell’Amando dove ci resta fino alla passata stagione, disputando due importanti campionati di B1. La scorsa stagione è all’ASD Volley Melendugno.