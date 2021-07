LECCO – Inizia a prendere forma il roster 2021/2022 della Pallavolo Lecco Alberto Picco con una riconferma importante: la schiacciatrice lecchese Arianna Lancini farà ancora parte della prima squadra biancorossa per il campionato di Serie B1 Femminile.

Bomber, classe 1996, Arianna è al suo quarto anno consecutivo in Serie B1 con la Picco Lecco, e può vantare numerose stagioni (tra cui quella della promozione dalla Serie B2 alla Serie B1) in maglia biancorossa.

Dopo una stagione impegnativa e complicata, segnata fin dall’inizio dalla pandemia, la riconferma della “bomber” è sicuramente motivo di orgoglio per la società.

Queste le parole di Arianna Lancini dopo il rinnovo: “Sono molto felice della riconferma per la prossima stagione. Sono convinta che la Picco Lecco abbia tutte le carte in regola per disputare nuovamente una bellissima annata come quella passata e, nonostante il rammarico per come si è conclusa la stagione scorsa, spero si possa fare ancora meglio”.