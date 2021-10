LECCO – Buona prestazione per Acciaitubi Picco Lecco e CBL Costa Volpino impegnate in un allenamento congiunto ieri sera nella palestra del Bione.

Costa Volpino ha vinto 4 set a 0 (22-25 18-25 23-25 20-25).

“È stata una partita importante in quanto abbiamo incontrato il Costa Volpino, formazione presente nel nostro girone. Avevamo assenti diverse giocatrici, quindi abbiamo giocato quasi sempre con lo stesso sestetto. Abbiamo testato diverse azioni, ma le assenze non ci hanno consentito di fare tutte le prove. Le ragazze hanno tenuto bene il campo e abbiamo lavorato sia a muro che in difesa. Nel complesso una buona prestazione, malgrado la formazione ridotta” ha spiegato il coach Gianfranco Milano.

L’appuntamento con l’ultimo allenamento congiunto è fissato per sabato 9 ottobre sempre con il CBL Costa Volpino, ultimo importante test prima dell’inizio del campionato.