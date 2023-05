MARSALA (TP) – Il dato è tratto; grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta dall’Orocash Picco Lecco a Marsala (1-3) il team del Resegone ottiene la matematica salvezza regalandosi la seconda stagione consecutiva, nel salotto bene dell’A2 e con un turno d’anticipo rispetto al termine del campionato. Certo, solo la scaramanzia ha fatto stare sulla corda coach Gianfranco Milano in realtà le biancorosse hanno disputato una pool salvezza da applausi a scena aperta il primato raggiunto questa sera, a braccetto dell’Albese (41 punti) sconfitta a domicilio da Messina, lo sta ad acclarare.

Un match combattuto quello odierno, sin dai primi scampoli di gioco – intanto Milano dando seguito alla linea tracciata nel precedente incontro con Sant’Elia, fa ruotare le ragazze a disposizione è così inserisce al centro l’inedita coppia Albano-Tresoldi, Rimoldi al solito in cabina di regia Lancini e Zingaro ad offendere insieme a Bracchi – poi naturalmente trova spazio anche il libero Bonvicini. Riposano Bassi, Piacentini e a tratti anche capitan Zingaro, rilevata dall’israeliana Vitalia Marmen – momenti di gloria in palleggio per Belloni.

Quattro set equilibrati quelli andati in scena a Marsala; il primo si chiude ai vantaggi con Lecco che si fa rimontare dal 18-22, ospiti seppur con qualche sussulto di troppo abili a far pendere il piatto della bilancia dalla propria parte finisce 26-28 punto terminale di Bracchi, per l’ennesima volta top scorer del match con 30 palloni depositati al suolo. Nel secondo periodo un primo tempo di Albano sancisce il 3-5, Bracchi esalta un suo diagonale e siamo 10-14, un muro di Zingaro regala a Lecco due palle set (22-24)ma è ancora “tifone” Bracchi a spazzar via le rivali finisce 22-25. Anomalo il terzo gioco, l’Orocash tenendo fede al nome cala a piccoesembra non esserci partita (5-0, 9-2, 16-4, 18-8) sino al 21-14.

Un ace di Lancini accorcia sul 22-18, si arriva al 23-20 ma non basta, Marsala si rianima e vince 25-21 Lecco comunque evita l’imbarcata. Anche nel quarto set è battaglia vera; si avanza punto a punto – le lariane staccano sul 17-20 ma è di nuovo pareggio (20-20) le ospiti guadagnano una palla match sul 23-24 le siciliane sono dure a morire e costringono Lecco ancora ai vantaggi. Marsala potrebbe regalarsi il tie break sul 25-24, non sfrutta l’occasione e la Picco ne approfitta replicando il 26-28 conseguito nel set d’apertura.

Si torna in campo domenica 7 maggio, al Bione arriva la cenerentola Perugia: si tratta dell’ultima gara stagionale per l’Orocash, una occasione per festeggiare insieme ai propri sostenitori l’avvenuta salvezza.

Alessandro Montanelli

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Torniamo da questa trasferta con tre punti cha valgono oro. Sono tre punti che sanciscono la nostra permanenza in A2. Abbiamo voluto questo risultato, specie nei primi due parziali dove siamo riusciti a portare a casa i set. Abbiamo avuto un calo psicofisico e siamo andati sotto, solo nel finale abbiamo recuperato. Ci prepariamo ad affrontare il Perugia davanti ai nostri tifosi di casa”.

Seap Sigel Marsala-Orocash Picco Lecco 1-3

(26-28, 22-25, 25-21, 26-28)



Marsala: Norgini (libero), Bulovic 10, Ghibaudo 2, Moneta 18, Garofalo N.E., Frigerio 5, Guarena 7, Teso 1, Salkute 24.

All: Buonavita



Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 30, Lancini 9, Rocca, Marmen 5, Bonvicini (libero), Belloni, Citterio 1, Tresoldi 11, Albano 9, Casari N.E, Zingaro 3, Piacentini N.E.

All: Milano.

Arbitri: Spinnicchia e Ciaccio.