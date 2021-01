LECCO – Si rinforza il reparto “centrali” della Pallavolo Lecco Alberto Picco: dopo l’infortunio di Fabiola Facchinetti, la società ha ritenuto di tornare sul mercato e ha individuato nella centrale Elisa Manzano, classe 1985, la figura adatta per rinforzare il roster della serie B1 per la stagione sportiva 2020/2021.

Con un passato in serie A1, Manzano è sicuramente una delle migliori ed esperte centrali del panorama pallavolistico italiano e del nostro campionato: nella sua carriera può vantare infatti diverse stagioni disputate in serie A2 con Conegliano e Cutrofiano e nella massima serie nazionale con Conegliano, Pesaro, Piacenza e Bolzano.

Al suo primo anno in serie A1, nella stagione 2008/2009 con la Spes Volley Conegliano, conquista il titolo di miglior muro della serie A e nelle stagioni successive vince Scudetto e Coppa Italia (con Piacenza nel 2013/2014) e due edizioni della Supercoppa Italiana (nel 2010 con Pesaro e nel 2013 con Piacenza).

Nella passata stagione, ha militato nel campionato di Serie B1 vestendo i colori della Pallavolo Aragona.

La Pallavolo Lecco Alberto Picco non può che augurare alla nuova centrale un campionato ricco di tante soddisfazioni e traguardi da raggiungere insieme certi che si dimostrerà essere una pedina fondamentale della compagine biancorossa.

Queste le prime parole di Elisa Manzano in maglia biancorossa: “Non è mai facile arrivare in una squadra sostituendo una giocatrice infortunata, spero di riuscire ad integrarmi fin da subito nel gruppo. Quando ho ricevuto la proposta della Pallavolo Lecco Alberto Picco sono stata molto contenta perché le ambizioni della squadra sono alte. Questo, insieme ad un allenatore di tutto rispetto come Gianfranco Milano, sono fattori che mi hanno convinto ad accettare. Spero di conoscere e integrarmi quanto prima con le mie nuove compagne e di cominciare a dimostrare in campo quello che posso fare cercando di aiutare il più possibile la squadra”.