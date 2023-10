LECCO – La terza giornata di campionato A2 femminile si apre con una classica sfida per Orocash Picco Lecco. Da anni infatti Trasporti Bressan Offanengo è avversario della formazione lecchese, dapprima in B1 e lo scorso anno nel medesimo girone di A2.

Entrambe le formazioni si presentano a corto di punti dopo una partenza del campionato decisamente in salita. Picco ha subito due sconfitte consecutive al tie break ed è alla ricerca della prima importante vittoria.

“Obiettivo è concretizzare il lavoro fatto fino a ora – commenta Gianfranco Milano, coach di Orocash Picco Lecco -. Vogliamo avere la forza di chiudere al meglio i set, ma soprattutto le partite. Ci stiamo preparando al meglio e la voglia di riscatto è tanta, davvero tanta”.

Condizioni ottime per le ragazze Picco e cresce l’attesa per domenica. “Ci aspetta sicuramente una bella gara. Noi arriviamo da due sconfitte al tie break che ci hanno mostrato si i nostri limiti al momento, ma anche il grande potenziale che abbiamo. Offanengo sicuramente è una squadra che come ogni anno è ben strutturata, noi siamo in palestra per lavorare sodo e arrivare pronte a dare il massimo domenica” ha precisato Federica Piacentini, centrale di Picco Lecco.