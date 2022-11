LECCO – Una Orocash dai due volti lascia i tre punti all’Esperia Cremona (1-3), non riuscendo a dare continuità alle ultime positive esibizioni con Busto e Sassuolo.

Una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde che si sono alternati nei quattro set disputati, partenza nelle vesti del medico attento e meticoloso, quindi ecco il cambio d’abito – sino al tracollo finale. Certo, dall’altra parte della rete c’era una avversaria tosta che sta veleggiando nelle alte sfere della classifica, ma francamente si poteva dare di più.

Pronti via, e una schiacciata di Bassi consegna al referto il 2-2 quindi si gira sul 5-5, 9-10, è ancora Bassi con un diagonale stretto a registrare il 12- 12, poi capitan Zingaro autografa due palloni consecutivi determinando il 13- 16. Lecco rimane in scia con un bel primo tempo di Bracchi (siamo 15-17), successivamente un muro a due Zingaro-Bracchi ricama il 18-19 e ancora l’opposto confeziona il 20-20. Il muro di Lecco è invalicabile, le attaccanti cremonesi gli bussano vanamente contro: non si passa. Si arriva così al 24-24 e agli spareggi. Le due squadre si danno battaglia, nessuna intende cedere il passo ed entrambe costruiscono diverse palle set, ma alla fine sorridono le ospiti e così un diagonale largo di Bracchi consegna a Cremona il set inaugurale: 29-31 dopo 35’ di lotta.

Nel secondo parziale la contesa resta bella accesa; Bassi firma il 4-2 Lecco, si va poi sul 6-2, 10-3 su muro di Zingaro e la Picco allunga 15-9. L’Esperia però resta in partita e risponde presente arrivando al -4 (17-13), una fucilata di Bassi racconta il 20-15 poi Lancini – premiata come miglior giocatrice a fine gara – sigla il 22-16, quindi un attacco sbagliato di Coppi che spedisce in rete l’attacco sancisce il 25- 19 pro Lecco. Da qui in avanti l’Orocash perde in brillantezza; in campo sembrano scendere le gemelle di un roster sino ad allora robusto – compatto, forte in difesa e a muro ma anche deciso nei suoi attacchi. Parliamo dunque del terzo “periodo” rubando un termine all’hockey,: un ace di Bassi dice 3-2 quindi 6-5 Picco e ancora 11-13. Tutto sommato l’inizio del parziale non è da cestinare, peccato che in seguito sia black out su tutta la linea: Cremona fugge sul 13-18, poi 15-21 e termina 16-25. Nel quarto set, se possibile le cose vanno peggio: Lecco tiene sino al 7-11 poi la serie di errori gratuiti continua. Insomma, brava Cremona ma la Picco fa beneficenza. Il set che consegna alle ospiti l’intero bottino si conclude 14-25.

Attenzione, non è tutto da buttare in casa biancorossa: manca solo avere la continuità nell’arco dell’intero incontro. Quando gioca a tutta, Lecco è in grado di tenere botto anche alle leader, basta tuttavia mollare anche solo di un centimetro e le ragazze di coach Milano possono “prenderle” da chiunque.

Ora domenica (alle 17) uno scontro salvezza attende la Picco Lecco sul campo di un altro team cremonese; l’Offanengo – una partita di vitale importanza che non deve essere assolutamente bucata.

Alessandro Montanelli

Il commento di Gianfranco Milano, allenatore della Picco Lecco: “Primi due set di grande livello: un po’ di sfortuna sul finale del primo e un’ottima reazione della squadra nel secondo parziale dove abbiamo riaperto la partita. Il terzo set abbiamo fatto i conti con la grande caparbietà difensiva delle avversarie e abbiamo cercato soluzioni diverse commettendo errori di troppo. Questo ha spianato la strada all’Esperia e non c’è stato molto da fare. L’obiettivo di questa prima fase è fare più punti possibili. Questo trittico ci deve insegnare a gestire al meglio le energie. Sicuramente una cosa non semplice quando si giocano partite di questo livello. Domenica con Offanengo sapremo di avere di fronte una squadra molto agguerrita, daremo il massimo”.

Per Arianna Lancini, MVP Orocash, “Una partita di alti e bassi, non siamo riusciti a mantenere un livello di gioco. Era importante fare bene, ma purtroppo non è andata nel verso giusto”.

Valeria Magri, allenatrice Esperia Cremona dichiara a fine partita: “Stasera ce la giocavamo alla pari. Lecco è una squadra che incontro da cinque anni e ho sempre perso, avevo una voglia di rivincita esagerata. Una partita sul filo del rasoio da giocare fino in fondo. Ho visto una buonissima reazione della squadra”.

Orocash Picco Lecco-Us Esperia Cremona 1-3

(29-31 25-19 16-25 14-25)

Durata set: 37′, 27′, 25′, 21′; Tot: 110′

OROCASH PICCO LECCO: Zingaro 13, Albano 10, Rimoldi 1, Bracchi 9, Piacentini 8, Bassi 9, Bonvicini (L), Lancini 8, Rocca 1, Citterio, Tresoldi. Non entrate: Monti (L), Belloni, Casari.

All. Milano

U.S. ESPERIA CREMONA: Rossini 12, Kullerkann 12, Balconati 3, Buffo 18, Ferrarini 15, Kullerkann 12, Zampedri (L), Giacomello 1, Coppi 1, Pasquino. Non entrate: Landucci, Piovesan.

All. Magri



Arbitri: Giorgetti e Clemente.

Classifica dopo l’ottava d’andata: Brescia 22, Trentino 17, Futura Busto 16, Mondovì 15, Esperia 14, Sassuolo 12, Montale e Picco 9, Offanengo e Club Italia 6.