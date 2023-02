TRENTO – Esce sconfitta, ma a testa alta e dopo oltre due ore di lotta – l’Orocash Picco Lecco dal parquet del Trentino che grazie ai due punti messi in tabella vince con una gara d’anticipo il girone A del campionato di A2.

In sostanza si è rivisto il match dell’andata anche se a fattori contrapposti; al Bione il Trentino avanti 0-2 si fece rimontare perdendo 3-2, mentre questa sera è accaduto l’esatto contrario. Onore comunque al sestetto di coach Gianfranco Milano che porta a casa un punto – dopo cinque domeniche di carestia.

Certo le biancorosse, matematicamente escluse dalla pool promozione a metà marzo, saranno impegnate nel gironcino salvezza con la speranza di mantenere la categoria ma la prestazione odierna resta. Cronaca: parte a tutta la Picco, nel primo set ecco il 5-5, 11-9, poi la cecchina Bracchi firma dalla seconda linea il 17-19 si arriva al 21-24 finisce 23-25 con un muro di Vitalia Marmen. Nel secondo parziale si arriva nuovamente al 5-5 grazie anche a tre errori diretti in battuta di Trentino, a seguire un ace di Marmen e Lecco stacca sul 12-17; un altro servizio vincente dell’israeliana partorisce il 15-19 si torna sul 21-24 e tocca ancora alla straniera di Lecco siglare e fotocopiare con un diagonale vincente il 23-25 del primo “gioco”.

Nel terzo periodo, la capolista (e non poteva essere diversamente) esce finalmente dal guscio; anche se l’avvio biancorosso era stato incoraggiante, Zingaro infatti con una parallela scrive l’1-4 ospite. Lecco tiene sino all’ 11-11 quindi ecco il 20-16 Trentino, sino al 25-21 che fa rientrare nel match le gialloblù di casa. In seguito la Picco (orfana di Lancini), perde lo smalto d’inizio partita – muro e difesa calano vistosamente e anche mettere la palla a terra diventa complicato, poi esce pure la forza di Trento, ma la lucidità delle lombarde è in netto calo. Il quarto set vola via in un batter di ciglia, il Trentino lo fa suo con un significativo 25-17 anche il tie break non ha storia – Lecco si mantiene a galla sino al 4-3, il margine in seguito si dilata (9-4, 12-5) quindi un errore dai nove metri di Albano che mette palla out conclude il quinto set 15-8 per le locali che centrano il loro undicesimo successo consecutivo – a Lecco resta la soddisfazione di aver diviso equamente con il Trentino i punti in campionato: esattamente tre a testa.

Domenica nell’ultimo turno della fase regolare la Picco riceverà la visita (alle 17) dell’Olbia.

Alessandro Montanelli

ITAS TRENTINO-OROCASH LECCO 3-2

(23-25 23-25 25-21 25-17 15-8)

Durata set: 23′, 27′, 25′, 24′, 14′; Tot: 113′.

ITAS TRENTINO: Fondriest 14, Bonelli 5, Mason 15, Moretto 10, Dehoog 13, Michieletto 21, Parlangeli (L), Bisio 1, Meli. Non entrate: Michieletto, Libardi (L), Serafini, Joly, Stocco.

All. Saja.

OROCASH LECCO: Marmen 12, Piacentini 8, Bracchi 19, Zingaro 14, Tresoldi 12, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 3, Rocca, Belloni, Albano. Non entrate: Casari.

All. Milano.

ARBITRI: Testa, Jacobacci.

NOTE

Spettatori 513, MVP Michieletto.