LECCO – La Federazione Italiana Pallavolo ha reso nota la composizione dei cinque gironi, composti da dodici squadre ciascuno, per il campionato di Serie B1 Femminile 2020/2021 con la Pallavolo Lecco Alberto Picco che rimane inserita nel girone B.

Questa la composizione del raggruppamento: Pallavolo Don Colleoni, CBL Costa Volpino, Lemen Volley Almenno, Tecnoteam Albese, Chromavis Abo Offanengo, CSV-Ra.Ma. Ostiano, Esperia Cremona, Pol. Coop Novate, Visette Volley, Progetto Volley Orago, AcciaiTubi Picco Lecco, Capo d’Orso Palau.

“Le ipotesi fatte sulla composizione dei gironi ci hanno tenuto impegnati durante parte dell’estate – commenta coach Gianfranco Milano – e finalmente eccoli qua! La novità assoluta rispetto al passato è l’assenza delle squadre piemontesi. Cosa che fino allo scorso anno era una costante. Tranne quella di Palau, le trasferte saranno abbastanza brevi. L’inserimento nel girone di squadre di forte stampo giovanile, Orago, Visette, Almenno e forse Novate, renderà gli incontri del girone spesso imprevedibili. Le altre squadre invece, sono tutte squadre rinforzate e potranno dire la loro per la leadership. Ancora qualche giorno e potremo tornare in palestra finalmente”.

“Siamo in un raggruppamento dove non ci si annoierà – aggiunge la capitana Martina Focaccia – Appena ho visto la composizione ho pensato: ‘grande, un girone geograficamente parlando comodo’, escludendo Palau ovviamente, poi ho realizzato i roster delle nostre avversarie e penso che sarà una battaglia. Ma se devo essere sincera oggi, finalmente, con l’uscita dei gironi inizio a sentire l’adrenalina per questa nuova stagione, sarà una sfida ad ogni giornata, bella e stimolante! Ho voglia di tornare in palestra, sudare e lottare con le mie compagne”.