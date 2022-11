CASTELNUOVO RANGONE (MO) – Dopo tre sconfitte consecutive torna a sorridere l’Orocash Picco Lecco nella trasferta modenese contro il Montale. Uno 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) ottenuto in nemmeno un’ora e mezza di gioco, punti che valgono oro – anzi Orocash – perché strappati sul campo di una diretta concorrente alla salvezza.

LA CRONACA

Nel primo set Lecco dà subito una sterzata importante (7-14), poi un ace del martello Bracchi lievita il 10-16, si ripete la schiacciatrice biancorossa e sempre dalla linea dei nove metri pone l’autografo del 10-18 quindi un mani out di Lancini fa volare le lombarde sull’11-20, chiude un muro di Piacentini a sigillare il 18-25 parziale vinto in scioltezza. Partenza buona, anche se resta il dubbio che Lecco possa, così come accadde in precedenti uscite, spegnere la luce dopo il gioco iniziale. Dubbi spazzati via come vedremo in seguito.

Nel secondo set un ace ella palleggiatrice Rimoldi certifica il 5-8, in seguito a far male al servizio tocca anche al Montale con Rossi, Piacentini non riesce a contenere il colpo e abbozzare la ricostruzione: 7-10. L’incontenibile Bracchi firma il 12-15 mentre coach Milano chiama il suo primo time out sul 18-17. Dopo il minuto di sospensione le due squadre duellano ancora punto a punto: una “doppia” Lancini certifica il 21-22 e il 22- 24, poi Bozzoli spreca il servizio regalando il parziale a Lecco: 22-25. Ora c’è una certezza: la Picco tornerà, comunque vada, a muovere la classifica.

Nel terzo gioco un ace di Piacentini determina l’1-3 ospite, poi si va sul 5-5, il diagonale di Martina Bracchi fa ancora male e siamo 8-9. Nuovamente Piacentini, quest’oggi una sentenza, punisce dai nove metri vidimando il 10-12, nella circostanza aiutata dal nastro che telecomanda la palla nel campo di Montale. Quindi il punteggio, come naturale che sia, entra nella stretta decisiva, il team di casa ha un sussulto e scappa via sul 17-14, le lariane però stavolta restano in campana e replicano effettuando il contro sorpasso (19-20), poi Bassi prende il posto di Bracchi lì davanti, andando a segno per ben tre volte di fila, l’ultima (un diagonale) regala la palla match a Lecco. Capitan Zingaro non si lascia scappare l’occasione propizia e notifica il 21-25 finale.

In definitiva una bella prestazione di Lecco, brava in battuta e a muro, un tantino meno in ricezione. I progressi sono apparsi comunque evidenti. C’è anche una gioia singola da raccontare in casa Picco, quella della centrale Federica Piacentini premiata come miglior giocatrice della serata. Intanto anche in classifica si inizia a respirare, l’Orocash con i tre punti odierni sale a quota sei agganciando in sesta piazza la coppia Mondovì-Offanengo e domenica prossima al Bione (alle 17) un match da far tremare i polsi attende la squadra di coach Gianfranco Milano, all’ombra del Resegone arriva infatti la Futura Busto una delle favorite al salto in A1 mentre l’Albese vittoriosa al tie break (3-2) dalla gara interna con l’Esperia Cremona affronterà la trasferta sarda di Olbia.

TABELLINO

Montale – Lecco 0-3

(18-25, 22-25, 21-25)

Emil Bronzo Montale 2000: Mammini 1, Frangipane 9, Rossi 4, Visentini 13, Bozzoli 3, Fronzea 5, Bici (libero), Lancellotti 1, Zojzi 5. All: Andrea Ghibaudi.

Orocash Picco Lecco: Rimoldi 1, Piacentini 6, Bassi 3, Albano 6, Lancini 9, Zingaro 5, Bonvicini (libero), Bracchi 14. All: Milano.

Arbitri: Ornarelli e Candeloro.

Classifica dopo la quinta d’andata: Brescia 13, Futura e Sassuolo 11, Esperia Cremona 10, Olbia e Trentino 8, Picco, Offanengo e Mondovì 6, Albese e Montale 4, Club Italia 3.

Alessandro Montanelli