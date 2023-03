SANT’ELIA (FR) – Dopo la netta sconfitta di Vicenza (3-0), torna a marcar punti in tabella l’Orocash Picco Lecco, corsara questo pomeriggio a Sant’Elia nella terza gara della poule salvezza del campionato di serie A2.

Una vittoria giunta al tie break, dopo che le ragazze di coach Gianfranco Milano si erano portate avanti di due set, riuscendo tuttavia a imporsi solo al quinto. Nel primo, locali avanti 3-0, poi 9-6, arriva il sorpasso biancorosso (11-12), che si dilata sino all’17-21 e 20-24, il servizio out di Spinello regala alla Picco il 21-25 finale.

Nel secondo parziale ecco il 3-3, 9-11, quindi una pipe di Lancini racconta il 13-14, segue il 19-19 e continua a regnare l’equilibrio, Bracchi (top scorer con ben 34 punti a referto) firma il 20-24, sino al definitivo 20-25. Insomma Lecco nei momenti topici del match si dimostra implacabile, incisiva – l’esatto contrario di ciò che si era visto a Vicenza nel turno precedente; nei successivi parziali tuttavia la Picco mostra la corda facendosi rimontare.

Nel terzo set sotto 2-0, 4-1, 9-3, 13-5, 16-8, 20-10 e 23-12, il terreno sembrava sprofondare sotto i piedi ospiti – le gragnuole di colpi laziali erano assolutamente devastanti. Poi inaspettatamente le manzoniane rialzavano la testa risalendo sino al 23-18, ma alla fine il Sant’Elia tornava in sella imponendosi 25-19. Nel quarto Bracchi imbecca il 3-4, si vira quindi sull’8-5, un primo tempo di Lancini fissa l’11-9, il muro di Rimoldi riporta avanti Lecco (17-18), arriva in seguito il 23-24 e 24-25, due palle match non sfruttate da Lecco e così Sant’Elia si “ripiglia” vincendo il gioco 28-26 ai vantaggi. Qui arriva la grande sferzata mentale Orocash; brava a non deprimersi per la rimonta subita e ad entrare sul parquet decisa e convinta di invertire la tendenza. Inizia a tutta Lecco: una “doppia” Piacentini regala alle ospiti lo 0-2, una parallela di Bracchi il 2-4, la stessa atleta dalla seconda linea fissa il 2-5. Poi si vola: 3-10, 5-14, un attacco out determina il 7-15 che regala alla Picco due preziosi punti in classifica raggiungendo quota 27.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Risultato positivo da questo campo come da obiettivo. Avevamo voglia di rivalsa e di dimostrare che le occasioni dobbiamo concretizzarle. Questa sera nei primi due set e nel quarto questo tema è stato eloquente e nel quinto ancora di più. Il terzo set è stato approcciato male anche per merito di Sant’Elia che era più agguerrita. Questo ci ha consentito di far turnare la panchina. Sono molto contento della reazione della squadra e del risultato, abbiamo giocato in modo corale come sappiamo fare. Ora torniamo in campo domenica contro Marsala, altra sfida importantissima e sarà battaglia”.

E domenica si torna al Bione: Marsala, battendo 3-1 il Club Italia, ha raccolto il suo 17esimo punto in graduatoria – una gara che riveste un’importanza fondamentale in ottica salvezza.

Alessandro Montanelli

–

Assitec Volleyball Sant’Elia-Orocash Picco Lecco 2-3

(21-25, 20-25, 25-19, 28-26, 7-15)



Sant’Elia: Spinello 1, Vittorio (libero), Cogliandro 20, Bottarelli N.E., Dzkovic 11, Ghezzi 10, Di Mario, Giorgietta N.E, Hollas 11, Polsello N.E., Costagli 17, Moschettini N.E.

All: Gagliardi.

Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 34, Rocca N.E., Marmen, Bonvicini (libero), Piacentini 12, Belloni 1, Citterio N.E., Bassi 4, Tresoldi 14, Albano N.E., Casari N.E., Lancini 14, Zingaro 6.

All: Milano

Arbitri: Grossi e Giulietti.