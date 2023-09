LECCO – Dopo gli impegni dello scorso fine settimana con il Trofeo Negri, la Pallavolo Picco Lecco è tornata sul campo casalingo per affrontare il Volley Bologna nella serata di mercoledì. La delegazione emiliana disparerà il campionato di A2 ma non incontrerà le lecchesi in questa prima fase in quanto impegnata nell’altro girone.

“Nuovo allenamento congiunto con Bologna, momento ideale per testare le nostre condizioni di gioco – ha commentato al termine Gianfranco Milano, allenatore della Picco -. Non è stata una sfida brillante per il gioco e sicuramente non ci siamo espresse al meglio. Nei momenti di difficoltà dobbiamo essere più propositive, non accettare passivamente. Buono l’aspetto tecnico specie in battuta, mentre muro, difesa e cambio palla hanno margine di miglioramento. Ora testa al torneo Bellomo di Castellanza in programma sabato e domenica”.

“Sono molto soddisfatto per la prestazione. Siamo scese in campo concentrate e determinate e siamo riuscite a dare continuità al nostro gioco. Dobbiamo ancora sistemare qualche situazione ma direi che siamo sulla strada giusta” ha aggiunto la delegazione ospite.