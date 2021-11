LECCO – La AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ha imposto all’Ata Volley un risultato che non lascia dubbi, vincendo tre set a zero. Nuovo risultato positivo per le ragazze di coach Milano impegnate sabato pomeriggio in una nuova trasferta a Trento.

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Sicuramente Ata Volley era di un livello superiore rispetto a quella squadra incontrata nella prima giornata di campionato così abbiamo organizzato un gioco più pressante lato servizio e questo ha dato sicuramente i suoi frutti. Nel primo set abbiamo guidato bene fino al 11-19 poi abbiamo avuto un black out inspiegabile e abbiamo rimesso in gioco la squadra avversaria. Nel punto a punto della fase finale siamo riusciti a spuntarla. Il secondo set è partito bene e ho notato maggiore attenzione, proprio perché memori del set precedente. Terzo set più equilibrato, stando sempre punto a punto. Siamo stati bravi a gestire la partenza e i finali dei set, un po’ meno quella intermedia. Il risultato finale è positivo e rotondo e la squadra ha confermato di tenerci e di voler combattere nei momenti di difficoltà. Tre punti importanti e pensiamo già alla prossima gara dove ospiteremo il Crema”.

Ata Volley VS Pallavolo Picco Lecco 0-3

(23-25 13-25 23-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 2, Lancini 13, Rettani 3, Ratti 14, Marsengo 5, Zingaro 12

Durata set: 24′, 19′, 26′ Totale 1h09′

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 4, battute sbagliate 4, muri 4, attacco 37%, ricezione positiva 70%,