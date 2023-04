PERUGIA – Mette a referto altri tre preziosi punti l’Orocash Picco Lecco nella pool salvezza del campionato di serie A2. Un Lecco giunto alla sua terza vittoria consecutiva si porta al secondo posto della classifica a -3 dell’Albese, sconfitta 3-0 a Vicenza, e rafforza concretamente le speranze di mantenere la categoria.

Vittoria doveva essere e vittoria è dunque stata a Perugia per la truppa di coach Gianfranco Milano sul parquet delle fanalino di coda, nel primo set le locali partono a razzo, tanto che sul 6-2 Lecco cerca di arginare le umbre e chiede il time out. Segue un ace di Bracchi (quattro per lei a referto), a sancire il 6-4, tuttavia non serve per frenare l’escalation : si vira 10- 5 e 13-9. Le manzoniane però non mollano, due punti consecutivi dalla linea dei nove metri di Bracchi riportano il match in parità: 15-15, un attacco out di Candela determina il primo vantaggio lombardo (16-17) in un finale punto a punto è ancora lei Bracchi ancora a segno con un ace a consegnare a Lecco il 22-25 con cui termina il set di partenza.

Nel secondo “gioco” non c’è storia ben presto la bilancia pende sul ramo di Lecco, un attacco dalla seconda linea di Bracchi racconta lo 0-2, poi si stacca sull’1-4, 2-7, 7-14, un ace an cora di Bracchi per il 10-19 e finisce 15-25, insomma tutto facile. Sulla stessa linea d’onda sembra orientarsi anche il terzo parziale: Lecco scappa sullo 0-3 grazie a un primo tempo di Piacentini, dalla seconda linea Bracchi esplode il 4-6 un ace di Tresoldi confeziona il 5-10, capitan Zingaro timbra il 10-18 e si arriva sino al 14-22.

Poi contatori saltati in casa biancorossa; Perugia risorge sino al 21-22, coach Milano chiama il time out e rimette ordine nella testa delle sue atlete, al rientro in campo Lecco ha l’impennata giusta e si porta sul 21-24 un attacco out decreta il 21-25 e lo 0-3 che proietta l’Orocash al secondo posto della pool salvezza, ora la sosta pasquale.

Si torna in campo il 16 aprile quando la Picco sarà impegnata a Messina, compagine siciliana battuta all’andata 3-0. Da mensionare la presenza nella fila di Perugia di due ex Picco Lecco: Francesca Dalla Rosa e Luciya Giudici, quest’ultima top scorer del match con 17 punti all’attivo.

Alessandro Montanelli

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Sapevamo di incontrare una squadra con voglia di dimostrare ancora qualcosa. Primo set giocato punto a punto dopo un inizio timido, mentre nel finale abbiamo avuto l’allungo decisivo. Secondo set è stato giocato con molta più convinzione e terzo avviato benissimo con un piccolo calo nel finale. Il risultato è stato raggiunto, conquistando un punteggio pieno. Siamo sicuramente contenti. Abbiamo chiuso il girone di andata e quindi ci prepariamo in queste due settimane per i ritorni. Ci sarà da battagliare su tutti i campi, non dobbiamo mollare e puntare alla salvezza”.

3M Pallavolo Perugia-Orocash Pallavolo Picco Lecco 0-3

(22-25 15-25 22-25)

Perugia: Giudici 17, Agbortabi 6, Salinas 6, Pastasce 5, Pero 2, Rota (libero),Negri 3. N.E: Traballi, Dalla Rosa, Stentella. All: Marangi.

Picco Lecco: Bracchi 16, Piacentini 9, Lancini 9, Tresoldi 6, Zingaro 5, Bonvicini (libero), Bassi 3, Marmen 3, Belloni. N.E: Rcocca, Citterio, Albano, Casari. All: Milano.

Arbitri: Pescatore, Adamo.