LECCO – Nuovo anno e tante le novità in arrivo alla Picco Lecco. Ad arricchire nuovamente il team guidato da Gianfranco Milano, la new entry Michela Gouchon, libero classe 1999.

Appassionata di sport, ama andare a correre, fare passeggiate in montagna e leggere. Michela studia Lingue e culture per il Turismo e si descrive come “una ragazza caparbia, ottimista e solare”.

LA CARRIERA

Muove i primi passi da pallavolista a Giaveno per poi approdare nel 2011 all’Unionvolley in cui disputa i campionati giovanili dall’Under 12 all’Under 18, conquistando anche la Serie C nella stagione 2015/16. La stagione successiva gioca in B2, per poi essere chiamata l’anno seguente in prima squadra (B1), con la quale ottiene l’importante promozione in A2. L’anno seguente rimane sempre protagonista in B1, ma con la casacca del Volley Parella Torino. Nel 2019-2020 disputa disputa sempre la B1, con la maglia di Acqui Terme. La scorsa stagione la vede impegnata nel Genova centrando una nuova promozione in A2.

“Sono davvero molto entusiasta di questa nuova avventura – commenta Gouchon -. Alcuni mesi fa sono stata a Lecco per un provino, ci siamo presi del tempo e ora sono lieta che tutto sia iniziato nel migliore dei modi. Dai primi di gennaio mi sono trasferita in questa bella città e ho già iniziato la preparazione atletica con le mie compagne. Le prime impressioni sono davvero molto buone: lo staff è competente e le ragazze molto unite e simpatiche. Milano è sicuramente noto nel panorama della B1 e conoscevo già Noemi Martengo, per una precedente esperienza giovanile. Gli obiettivi di questo inizio anno sono giocare e fare bene. La speranza è continuare a mantenere i primi posti della classifica e accedere ai play off”.