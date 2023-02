CREMONA – Terza sconfitta consecutiva e cinque rovesci nelle ultime sei uscite per l’Orocash Picco Lecco, l’ultimo ko in ordine di tempo oggi nello scontro salvezza a Cremona contro l’Esperia.

Un 3-1 che permette alle locali di staccare le biancorosse in classifica (24 a 21) e replicare il successo del match d’andata quando Cremona s’impose con lo stesso punteggio. Orfano dell’indisposta leader Martina Bracchi, il sestetto di coach Milano ha ceduto il primo parziale ai vantaggi: 28-26, Lecco ha portato in bisaccia il successivo imponendosi 19-25.

Nel terzo e quarto “gioco” le ragazze di Magri hanno fatto la voce grossa imponendosi in scioltezza, prima con un 25-14 poi ecco sbucare dal cilindro il 25-19.

Top scorer in casa Lecco Piacentini con 13 punti.

Intanto domenica 19 un altro delicato incontro attende Lecco stavolta al Bione (ore 17.00): in riva al lago infatti arriverà l’Offanengo per un’altra gara salvezza che sarebbe delittuoso fallire. Insomma, i tre punti servono come il pane.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco:​

“Partita che potevamo gestire meglio sicuramente. Finale del primo set era da gestire con maggiore lucidità per portare a casa i vantaggi. Meglio il secondo, mentre terzo e quarto set abbiamo avuto pochi momenti positivi. Questo trittico ci ha visto con l’ennesimo 3-1, sicuramente c’è rammarico. Ora la testa è sulla prossima casa casalinga contro Offanengo”.

E domani proprio l’Offanengo riceve il fanalino di coda Club Italia, dovesse vincere – è favorito almeno a bocce ferme – salirebbe a quota 18 e quindi a -3 da Lecco pronta a sferrare l’attacco decisivo nello scontro diretto di cui sopra, insomma un cliente difficile assolutamente da fermare prima che diventi un avversario estremamente pericoloso nella lotta per mantenere l’A2.

Alessandro Montanelli

–

D&A ESPERIA CREMONA-OROCASH LECCO 3-1

(28-26 19-25 25-14 25-19)

D&A ESPERIA CREMONA: Ferrarini 12, Mennecozzi 2, Piovesan 7, Landucci 15, Kullerkann 7, Rossini 16, Zampedri (L), Giacomello 12, Coppi 5, Buffo 1, Balconati. Non entrate: Kullerkann.

All. Magri.

OROCASH PICCO LECCO: Lancini 12, Piacentini 13, Bassi 12, Zingaro 9, Albano 4, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Tresoldi 7, Marmen, Rocca. Non entrate: Belloni, Citterio, Casari (L).

All. Milano.

ARBITRI: Laghi, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 21′, 25′; Tot: 99′.

MVP: Landucci.