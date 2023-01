MONDOVÌ (CN) – Anche se con un paio di giorni di ritardo rispetto al calendario, è arrivata la calza della Befana in casa Orocash Picco Lecco.

Peccato che all’interno coach Gianfranco Milano e ragazze vi abbiano trovato solo carbone; il 3-0 rimediato a Mondovì nella prima uscita del 2023 lascia in tal senso molto amaro in bocca.

La partenza delle biancorosse (già batture 1-3 all’andata) è da incubo, in un amen Mondovì si porta sull’otto a zero e solo una diagonale di Bracchi regala il primo punto a Lecco. Inutile dire che lo sciagurato avvio penalizzi e non poco le ospiti, che rialzano la testa sul 15-12 ma si tratta solo di un guizzo: Mondovì riparte a tutta e s’impone 25- 17.

La fisionomia della gara non cambia nel secondo parziale, le locali avanzano 3-1, 8-6, 11-8, una parallela di Lancini sembra riaprire la contesa : 17-16. Da qui in avanti Lecco tuttavia perde il suo smalto in una partita giocata solo a scampoli – finisce 25- 19 per i sestetto di Solforati. Si arriva al dunque; Lecco non può più sbagliare il terzo “gioco” è fondamentale se si vuole muovere la classifica. Intanto coach Milano fa accomodare Lancini in panca, schierando al suo posto Bassi ma cambiando gli addenti il risultato non muta – Mondovì scatta sul 3-0, 8-5 e 10-6 lasciando alle lecchesi l’ingrato compito di perenne inseguitore. Un primo tempo di Albano tiene in vita l’Orocash (13-12), un parziale in cui le nostre restano comunque aggrappate all’incontro sino alla fine – Bassi con un dosato pallonetto annulla la prima palla match (24-23) ma non è sufficiente termina 25 -23 in circa un ora e 30’ di gioco.

Un tonfo pesante subito però sul parquet di una formazione di rango che veleggia ai piani superiori della classifica (è quinto), insomma esiste l’alibi anche se la formazione pilotata da Milano a tratti si è lateralmente sparita dal campo agevolando il compito alla compagine piemontese.

L’occasione per il riscatto è a portata di mano, la Picco Lecco infatti ha la grande chance per tornare da subito in sella quando domenica ospiterà nella terza di ritorno il Club Italia – ex squadra di Maria Teresa Bassi e fanalino di coda del torneo con nove punti all’attivo – un occasione da prendere al volo anche per “vendicare” la brutta sconfitta patita all’andata in terra milanese.

Mondovì-Orocash Picco Lecco 3-0

(25- 17, 25-19, 25-23)

Mondovì: Zech, Longobardi 5, Populini, Giubilato, Colzi 10, Pizzolato 14, Grigolo, Ripaldelli, Giroldi 10, Tiemi, Takagui, Decortes 17, Bisonti.

All: Solforati.

Picco Lecco: Rimoldi, Bracchi 14, Lancini 3, Albano 5, Tresoldi 6, Bassi 5, Citterio, Belloni, Piacentini, Bonvicini (libero), Rocca, Zingaro 6.

All: Milano

Arbitri: Cavicchi, Pasin.

Classifica; Trentino 30, Futura Busto, Brescia 28, Sassuolo 26, Mondovì 22, Olbia 19, Esperia Cremona 18, Picco Lecco 15, Offanengo 14, Albese 13, Montale 12, Club Italia 9.

Alessandro Montanelli