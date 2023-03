LECCO – Seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro nella pool salvezza del campionato di serie A2 per l’Orocash Picco Lecco che ha strapazzato in poco più di un’ora il Marsala con un netto 3-0.

Tre punti che permettono alle biancorosse di toccare quota 30 in classifica, facendo un importante passo in avanti verso la permanenza in categoria in attesa dell’impegno esterno del prossimo 2 aprile sul campo della cenerentola Perugia. Un successo basilare quello ottenuto con le siciliane, le ospiti infatti restano ferme in graduatoria (17 punti) a +7 rispetto al Perugia, ultimo.

Gara in definitiva sempre controllata dalla Picco favorita anche dalla ristretta rosa ospite (solo otto a referto), allenata da coach Buonavita. Top scorer dell’incontro Salkute con 16 punti, mentre in casa biancorossa segnaliamo i 13 palloni messi a terra da Bracchi.

Morale che torna alto alle pendici del Resegone, dopo un periodo davvero tetro il sestetto di coach Gianfranco Milano torna a respirare aria pura – il paziente è in netta ripresa, bisogna solo continuare su questa strada, un percorso stretto e difficile dove mettere un piede in fallo potrebbe costare davvero caro, anche se il peggio pare essere stato messo alle spalle.

Alessandro Montanelli

–

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco: “È stata una partita facile e siamo riusciti a tenerli a distanza. Con delle buone battute le abbiamo allontanate e siamo riusciti a inibire i loro attaccanti principali. In questo periodo dell’anno è importante il risultato finale, piuttosto che alla tecnica. Dobbiamo essere pragmatici. Muovere la classifica è fondamentale e ne siamo gratificati. Tutta settimana ci alleniamo per migliorare la qualità della squadra complessiva, sono orgoglioso dell’impegno di ognuna di loro”.

Federica Piacentini, centrale Picco Lecco: “Sono contenta della giornata, siamo partite con più personalità del solito e l’abbiamo mantenuta fino alla fine. Un’ottima prestazione corale”.



Orocash Picco Lecco-Seap Sigel Marsala 3-0

(25-17, 25-19, 25-19)

Picco: Rimoldi 1, Bracchi 13, Lancini 6, Tresoldi 12, Piacentini 12, Rocca, Bonvicini (libero), Zingaro 9. N.E: Casari, Albano, Belloni, Bassi, Citterio, Marmen.

All: Milano.

Marsala: Bulovic 7, Norgini (libero), Salkute 16, Guarena 3, Frigerio 2, Moneta 8, Ghibaudo 4. N.E: Garofalo.

All: Buonavita.

Arbitri: Pristerà, Scotti.