TRENTO – L’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco centra la prima importantissima vittoria stagionale. Le ragazze allenate dal coach Milano hanno affrontato con grinta le giovani del Trentino Energie Arg Tn. Le biancorosse si sono imposte, in poco più di un’ora (1h05′) per 3 set a 0.

Situazione di equilibrio e gioco punto a punto per tutta la prima fase del primo set. Le biancorosse prendono piede allungando sulle padrone di casa e chiudendo il primo parziale col punteggio di 17-25.

Seconda e terza frazione caratterizzate da un bel gioco complessivo delle lecchesi che hanno gestito con intelligenza la superiorità e il buon ritmo. Il secondo parziale si è chiuso col punteggio di 13-25, così come l’ultimo parziale.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Il bilancio è sicuramente positivo, soprattutto da metà del primo set in poi. Siamo partite lente durante il primo set e con qualche tensione. L’andamento è stato inizialmente punto a punto, poi abbiamo allungato in maniera positiva sfruttando le occasioni concesse dalle avversarie. Il secondo e il terzo set siamo sempre state davanti con grande margine. Abbiamo gestito al meglio entrambi i set, permettendo l’inserimento di altre ragazze rispetto al sestetto titolare. Abbiamo tenuto Zingaro fuori per qualche fastidio a livello precauzionale. Siamo contenti per questa prima giornata e per aver ottenuto il massimo del punteggio. Un risultato che prima di tutto fa bene al morale. Abbiamo molto margine di miglioramento, in quanto le avversarie erano molto giovani (età media di 20 anni). Ci aspettiamo nel girone di ritorno una crescita da parte di questa delegazione e maggiore incisività. Abbiamo sfruttato questo vantaggio e abbiamo fatto bene. Lo sguardo è già rivolto alla sfida di sabato in casa davanti al nostro pubblico”.

Trentino Energie Arg Tn-Acciaitubi Picco Lecco 0-3

(17-25, 13-25, 13-25)

Durata set: 23′, 21′, 21′ Totale 1h05′

Picco Lecco: Rimoldi 0, Bracchi 8, Lancini 13, Rettani 8, Ratti 12, Marsengo 11, Lanzarotti 2.

Battute vincenti 6, battute sbagliate 9, muri 6, errori 3, attacco 51%, ricezione positiva 53%,