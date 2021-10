BUSNAGO (MB) – Le ragazze di coach Milano tornano alla vittoria sul campo di Busnago. Ieri sera AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco ha imposto alle padrone di casa del Busnago VolleyBallTeam un risultato che non lascia dubbi, vincendo 3 set a 0. Le lecchesi sono state brave nel non lasciare spazio alle avversarie sin dal primo parziale. Il set è chiuso con il punteggio di 18-25. Il secondo e il terzo parziale hanno sempre visto la Picco avanti che ha chiuso i set 20-25 e 23-25.

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara: “Anche se il risultato può sembrare rotondo, assolutamente non è stata una partita facile. Siamo state sempre attenti e il terzo set ci ha visto in un gioco punto a punto. La squadra di casa non ha mai mollato ma noi siamo state davvero brave a non lasciare spazio. Ci siamo sicuramente riscattati dalla sconfitta subita in casa. Tutti hanno avuto tempo e possibilità di dire la loro”.

Busnago VolleyBallTeam VS AcciaiTubi Picco Lecco 0-3

(18-25 20-25 23-25)

Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 0, Bracchi 3, Lancini 13, Rettani 7, Ratti 15, Marsengo 6, Zingaro 12

Durata set: 24′, 26′, 29′ Totale 1h19′.

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 0, battute sbagliate 9, muri 5, attacco 45%, ricezione positiva 53%.