LECCO – Il cammino dei play off per la Pallavolo Picco Lecco inizia con una splendida vittoria casalinga. Sabato sera un palazzetto gremito ha sostenuto le biancorosse per la partita di andata contro le sarde del Capo d’Orso Palau.

Un match all’ultimo respiro e giocato punto a punto, che ha visto trionfare le lecchesi con il punteggio di 3 set a 1.

Queste le parole del primo allenatore Gianfranco Milano al termine della gara: “Era un’occasione per creare un presupposto per il ritorno. Giocare in casa significava per noi sfruttare il fattore campo e pubblico. Abbiamo fatto un buona partita a livello mentale, stando sempre sul pezzo. Sicuramente abbiamo messo in difficoltà le avversarie sui loro punti deboli e abbiamo tenuto duro nei nostri momenti meno performanti. Siamo sempre riusciti a recuperare il set, malgrado qualche partenza non proprio al top. Credo sia stata una prova corale di squadra molto buona. Siamo stati bravi a portare a casa il risultato e questo ci gratifica davvero tanto”.

“Sabato prossimo ci aspetta il lavoro più duro – conclude Milano -, costruirci sopra qualcosa di davvero bello. Sarà una partita durissima: troveremo un Palau agguerrito e aggressivo, desideroso di ribaltare la situazione. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sabato ci hanno sostenuto dal vivo, il loro calore è stato molto gratificante e sicuramente ha influito positivamente sulle ragazze”.

Pallavolo Picco Lecco-Capo d’Orso Palau 3-1

(25-22 23-25 25-18 25-19)

Durata set: 28′, 30′, 23′, 28′ Totale 1h49′

Picco Lecco: Rimoldi 1, Bracchi 1, Lancini 17, Rettani 8, Ratti 22, Garzaro 5, Zingaro 13

NOTE

Picco Lecco: battute vincenti 3 , battute sbagliate 11, muri 10, attacco 37%, ricezione positiva 47%.