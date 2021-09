MARIANO COMENSE (CO) – Continua con una vittoria il cammino della Acciaitubi Picco Lecco in preparazione all’imminente stagione 2021-2022. Sabato mattina nella palestra di Mariano Comense, la formazione lecchese ha incontrato le ragazze della Serie A danese del Farum Vk Holte vincendo per 3 set a 0 (25-23 25-19 25-22).

“Abbiamo riprovato alcune situazioni di gioco contro una formazione che ci ha creato sempre qualche difficoltà. Stiamo verificando ancora alcune situazioni di ricezione, muro e difesa. Oggi avremo ancora un altro allenamento congiunto con Albese, che sarà sicuramente più provante ma più prestante per le nostre necessità. Le ragazze hanno giocato tutte, proprio per dare la possibilità a tutte di inserirsi al meglio nel sestetto. Buone le risposte e l’atteggiamento delle ragazze è positivo e determinato” ha spiegato il secondo allenatore Stefano Lullia.

Acciaitubi Picco Lecco -Farum Vk Holte 3-0

PARZIALI: 25-23 25-19 25-22

I prossimi allenamenti congiunti

Domenica 19/9 Acciaitubi Picco Lecco – Tecnoteam Albese (A2)

Sabato 25/9 Acciaitubi Picco Lecco – Pall. Don Colleoni (B1)

Martedì 28/9 Acciaitubi Picco Lecco – Certosa Volley (B1)

Sabato 2/10 Acciaitubi Picco Lecco – CBL Costa Volpino (B1)

Sabato 9/10 CBL Costa Volpino (B1) – Acciaitubi Picco Lecco