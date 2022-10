LECCO – La OroCash Picco Lecco viene sconfitta in casa dall’LPM Pallavolo Mondovì. Malgrado la grinta e il bel gioco delle biancorosse, la formazione ospite conquista il Bione imponendosi con il risultato di 1 set a 3.

La partita è molto giocata sin dai primi minuti, con un ritmo sostenuto da entrambe le squadre. La Picco è sempre davanti e chiude in tranquillità il primo set (25-17). Secondo set con partenza agguerrita del Mondovì che si porta sul 2-10. Picco ci prova ad accorciare le distanze con alcune belle azioni e qualche errore delle ospiti, ma Mondovì chiude il set amministrando molto bene il gioco poi parte subito forte portandosi sul 3 a 0. Orocash Picco Lecco reagisce con una serie di azioni efficaci e dal gioco veloce portandosi sulla parità (5-5). Le biancorosse si portano in vantaggio, ma il set è punto a punto. Nel finale Mondovì va in vantaggio mettendo in seria difficoltà la formazione lecchese. Il set termina 20-25 a favore delle ospiti.

Il quarto parziale è all’insegna dell’equilibrio con belle giocate da entrambi i lati. A metà set, il Mondoví mette a segno alcune giocate importanti e si porta in vantaggio di cinque punti (10-15). Un margine notevole che consente alle ospiti di amministrare al meglio la partita.

Si chiude con le ospiti che conquistano il quarto set con il punteggio di 20 a 25.

Queste le parole di Gianfranco Milano, allenatore OroCash Picco Lecco al termine della gara: “Primo set molto pressante da parte nostra, poi siamo partiti male e cosi’ i set successivi. Ci tenevamo a fare bene, purtroppo le cose non sono andate al meglio. Complimenti al Mondovì”.

Matteo Solforati, allenatore LPM Pallavolo Mondovì: “Bellissimo successo, non era una partita facile. Siamo partiti contratti ma poi abbiamo caricato e abbiamo giocato davvero bene. Lecco e’ una matricola terribile con un allenatore davvero esperto e un attacco/difesa davvero notevole”.

Orocash Picco Lecco- LPM Pallavolo Mondovì 1-3

(25-17 15-25 20-25 20-25)