LECCO – Una piazza importante come quella di Fa’ la Cosa Giusta 2023 vedrà quest’anno il lancio di #IOGIOCOPULITO, un’iniziativa che unisce i temi dell’inclusione sociale, del volontariato e del contrasto al gioco d’azzardo patologico.

#IOGIOCOPULITO nasce da una collaborazione tra CSV Monza Lecco Sondrio, la rete Tiki Taka e l’associazione Il Tarlo e rientra nella progettazione più ampia sul contrasto al gioco d’azzardo nel territorio di ATS Brianza MIND THE GAP PROGRESS, finanziato dalla stessa ATS e da Regione Lombardia.

CSV partecipa al progetto dal 2020 con l’obiettivo – tra gli altri – di coinvolgere la comunità (poco consapevole dei pericoli della ludopatia) attraverso azioni di sensibilizzazione e socializzazione. Se pensiamo che il gioco d’azzardo è facilitato da fenomeni quali l’isolamento e la solitudine ne ricaviamo infatti che anche in questo senso il Terzo Settore è chiamato a giocare un importante ruolo.

#IOGIOCOPULITO permette a volontari e volontarie di scendere in campo in prima persona sperimentando azioni di promozione del gioco come occasione per divertirsi e stare insieme, combattere l’isolamento sociale. L’iniziativa al momento è rivolta ad alcune realtà di Tiki Taka che partecipano all’attività “Anch’io volontario” che ha lo scopo di far provare a ragazzi e ragazze con disabilità esperienze di volontariato e cittadinanza attiva. Ogni persona che lo desidera, dovrebbe avere l’opportunità di offrire il proprio contributo alla comunità, di donare parte del proprio tempo e vivere delle esperienze di partecipazione. Perché non le persone con disabilità?

Nei mesi di febbraio e marzo 2023 “Il Tarlo” ha organizzato una formazione per i ragazzi e le ragazze potenzialmente interessati/e all’attività. È stato insegnato loro ad utilizzare i giochi di legno selezionati dall’associazione, ma soprattutto a fare un passaggio in più: spiegare i giochi ad un potenziale pubblico. I volontari e le volontarie di #IOGIOCOPULITO saranno infatti coinvolti/e negli eventi di animazione NO SLOT che si svolgeranno nella primavera estate 2023 per mettersi alla prova.

Domenica 26 marzo il progetto verrà presentato a Fa’ la Cosa Giusta a Milano (appuntamento alle 16 a Piazza Fa’ la Cosa giusta) e sarà presente il 2 aprile all’evento Armonia di Differenze nel Parco Arese di Cesano Maderno. Un’occasione per giocare e divertirsi ma anche avvicinarsi alla tematica della ludopatia e trovare strumenti e materiali per conoscere meglio il fenomeno e i servizi dedicati.

Per saperne di più clicca qui.