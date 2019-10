LECCO – Doppio evento sportivo nel weekend in città, necessarie dunque alcune modifiche alla circolazione dei veicoli si in occasione dell’Utlac Ultra Trail di sabato mattina sia per l’Ima Run domenicale, ecco i dettagli:

Temporanea sospensione della circolazione sulle vie interessate dal percorso della competizione sportiva su strada denominata “UTLAC ULTRA TRAIL Lago di Como” in programma dalle 9.45 alle 10.45 di sabato 12 ottobre sulle seguenti vie: partenza via Cavour, via Volta, via Grassi, viale Turati, via De Gasperi, via Aldo Moro e Caduti di via Fani, via Montebello con arrivo in località Esino Lario (soc. Alpine Studio di Lecco).

IMA RUN domenica 13 ottobre totale chiusura di via Ugo Foscolo – tratto compreso tra le vie Martiri di Nassyria e Solferino dalle 10.20 alle 10.50 e temporanea sospensione della circolazione dalle 10.20 alle 12.30 sul percorso interessato dalla camminata non competitiva: via Foscolo (tratto compreso tra via Martiri di Nassiria e via Solferino), vie Solferino, Don Pozzi, corso Matteotti – passaggio porticato, vie Concordia, Mons. Moneta, Galandra, Pasubio, Petrarca, Ariosto, Ca’Rossa, De Gasperi, Santo Stefano, Stelvio, Dell’Abbadia, l.lario Piave, l.l.IV Novembre, l.l.Cadorna, l.l.Isonzo, p.za XX Settembre, via Roma, p.za Manzoni, v.le Dante, vie M.d’Oggiono, Porta, l.go Caleotto, attraversamento pedonale vie XI Febbraio, Tubi, Cantarelli (tratto da via Tubi a via Ponte Alimasco), vie Ponte Alimasco, Foscolo arrivo (Istituto Maria Ausiliatrice).