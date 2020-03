LECCO – Concluso al Politecnico di Lecco il percorso della Winter School “Teodoro Merlini” che rientra nell’ambito dei PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Gli ultimi moduli svolti “Gestire un’azienda manifatturiera” e “Progettazione Meccanica per componenti aerospaziali” hanno coinvolto un totale di 105 studenti provenienti da licei e istituti lecchesi.

I due corsi hanno previsto dieci incontri pomeridiani ciascuno, svolti in modalità di lezioni frontali, esercitazioni e attività pratiche di laboratorio. Il modulo Gestire un’azienda manifatturiera, coordinato dall’ingegner Andrea Boaretto, ha avuto per oggetto la simulazione della gestione di un caso aziendale di una PMI manifatturiera relativo alla progettazione e introduzione sul mercato di un prodotto innovativo. Le attività sono cominciate con una panoramica dei processi di gestione (strategia, marketing, organizzazione, innovazione, produzione e logistica) e con alcuni cenni relativi ad analisi Swot e analisi della concorrenza, azioni alla base di una efficace strategia di business. Acquisite queste conoscenze si è passati alla fase pratica; indossate le vesti di giovani ingegneri della produzione industriale e idealmente catapultati in un contesto aziendale, i partecipanti sono stati chiamati a progettare un pezzo meccanico e a valutarne gli aspetti economici e gestionali per il lancio sul mercato. Nella realizzazione del loro progetto si sono trovati alle prese con indagini di mercato, analisi della fattibilità tecnica, scelta dei materiali, analisi di break-even, per combinare quindi la fattibilità tecnica valutando i possibili ritorni sull’investimento.

“Ogni anno i ragazzi mi stupiscono sempre più per la loro capacità di apprendere ma soprattutto applicare velocemente concetti e modelli di gestione aziendale a casi concreti – dichiara entusiasta Andrea Boaretto – Inoltre si è creato un ottimo clima di lavoro sia quando si sono affrontati casi di studio di grandi imprese sia di piccole e medie imprese manifatturiere tipiche del contesto lecchese”.

Il modulo Progettazione Meccanica per componenti aerospaziali, coordinato da Diego Scaccabarozzi, docente di Misure Meccaniche e Termiche al Polo di Lecco, ha visto impegnato gli studenti nella progettazione termo-meccanica e verifica sperimentale di componenti meccanici per applicazione spaziale. Il corso, focalizzato in particolare sulla realizzazione delle strutture di supporto di uno strumento per l’osservazione di Giove e delle sue lune, ha alternato lezioni teoriche a esercitazioni pratiche relative alle tematiche di progettazione termo-meccanica di elementi strutturali, di tecnologie non convenzionali di produzione e di comportamento dinamico delle strutture soggette a carichi tempo-varianti.

“Questo percorso ci ha permesso di toccare con mano la complessità e la bellezza della progettazione in un contesto particolarmente sfidante come quello relativo allo sviluppo degli strumenti per applicazione spaziale – dichiara Diego Scaccabarozzi – Gli studenti hanno risposto in modo molto positivo alla sfida mostrando passione ed impegno, dimostrazione che rappresenta il valore aggiunto di questa esperienza”.