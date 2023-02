LECCO – Domenica a Colico in occasione della giornata in ricordo della battaglia di Nikolajewka, a rappresentare il Comune di Lecco indossando la fascia tricolore in quanto delegato dal sindaco Mauro Gattinoni c’era un esponente della destra, oltretutto candidato alle imminenti elezioni regionali.

Lo segnala un lettore, che con uno pseudonimo ci invia un suo (salace) commento su questo episodio piuttosto paradossale. In effetti, la delega della fascia da un sindaco di centro sinistra a un post fascista e nel pieno della campagna elettorale è fatto quantomeno particolare.

Ne abbiamo chiesto conto ieri allo stesso Gattinoni, ma ancora non ci è giunta una risposta in merito.

Va bene che è stata una disfatta.

Va bene che Nikolaevka era frutto di una Guerra di aggressione e invasione ma almeno la lezione di dignità come gli alpini ci insegnano appunto da 80 anni e anche oggi quasi quotidianamente, non doveva far portare sia un po’ di senso del dovere e di misura da parte del nostro sindaco Gattinoni nell’occasione della celebrazione a Colico del ricordo di questa Battaglia evitando di delegare un consigliere d’opposizione, in campagna elettorale per le Regionali, nostalgico di chi quegli alpini, anche se ci fossero stati suoi parenti che è pure peggio, ha mandato al massacro con scarpe di cartone, divise di cartapesta e fucili a sale?

La campagna di Russia usata per la campagna elettorale… Con il beneplecito del Sindaco

Ci si può indignare ancora di questa prassi ormai retorica del centro-sinistra di dare la fascia tricolore a chi è un fascio solo in ritardo di un secolo?

Quella celebrazione non meritava maggior attenzione e rispetto?

Peraltro, come documentato dall’articolo, pure con affissioni elettorali abusive quindi con disprezzo delle regole e delle pari condizioni?

Eddy Slovik

–

DA LARIO NEWS: