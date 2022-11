LECCO – Il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco propone a Villa Gomes un corso di storia della musica aperto a tutti, che ripercorre oltre mille anni di storia, dal canto gregoriano al XX secolo.

Complessivamente, il corso si sviluppa in un ciclo triennale, che ha preso avvio con l’anno scolastico 2021-2022, articolato in dieci lezioni ogni anno. Docente del corso è il musicologo Angelo Rusconi che nella realizzazione delle lezioni si avvale del supporto di strumenti multimediali.

Il programma dell’anno scolastico 2022-2023, ovvero il secondo, è incentrato sull’epoca classica che con l’età di Mozart e di Beethoven rappresenta il periodo per eccellenza della musica occidentale, mentre il successivo (anno 2023-2024) approfondirà il periodo romantico e i grandi autori della musica strumentale come Schubert, Chopin e Schumann. In questo percorso si tratterà anche l’opera lirica, dai primi esempi del XVII secolo fino al melodramma romantico di Bellini, Donizetti e Verdi. Durante il corso saranno approfonditi i principali autori, periodi e forme musicali con un occhio sempre attento alla relazione con gli eventi storici, la cultura, l’arte e il pensiero dell’epoca.

Anche quest’anno è possibile intraprendere comunque il percorso storico dall’inizio, recuperando il primo anno di corso e approfondendo il periodo che va dal canto gregoriano a Bach, per cui è previsto un ciclo parallelo di 10 lezioni. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e mercoledì sera alle 21, a partire da martedì 22 novembre (secondo corso, anno 2022-2023) e mercoledì 23 novembre (primo corso, anno 2021-2022) e la quota d’iscrizione è di 90 euro.

La Fondazione Clerici, ente gestore della scuola, offre infine il medesimo corso di storia della musica anche in versione online: sono disponibili entrambi gli anni di corso, e possono essere acquistati a un costo supplementare.

Per maggiori informazioni, e per conoscere tutte le iniziative della scuola, è possibile consultare la sezione dedicata del sito web dell’Istituto Zelioli, a questo collegamento. L’Istituto è disponibile anche al recapito telefonico 0341 422782 (da lunedì a venerdì, ore 15-18) e all’indirizzo info@civicalecco.org.