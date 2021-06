MILANO – In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”. La principale novità è l’abolizione del coprifuoco: è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale senza limitazioni orarie e senza dover motivare lo spostamento, è anche consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano.

Restano sempre da rispettare le norme di distanziamento interpersonale e l’obbligo della mascherina all’aperto e al chiuso, in spazi pubblici e privati.

Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno anticipa al 14 giugno 2021 le riaperture per le seguenti attività:

parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);

piscine e centri natatori in impianti coperti;

centri benessere e termali;

feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;

attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;

fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;

eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;

sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;

centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

corsi di formazione.

> Qui tutte le misure nel dettaglio per la Lombardia