LECCO – Per questa puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi usciamo da Lecco, oltrepassando l’Adda, e seguiamo la sponda del lago di Garlate verso Olginate. Arriviamo così quasi al confine tra Pescate e Garlate, ci giriamo di 180° e diamo uno sguardo alle nostre montagne. La cartolina, rientra sicuramente tra le più recenti che abbiamo analizzato: datata 1940 mostra una suggestiva panoramica del lago di Garlate, mantenendo come soggetto le Torrette di Pescate.

La cosa che per prima salta all’occhio guardando queste due immagini è la conformazione del lungo lago, completamente diverso da come è oggi. Infatti all’epoca della cartolina non era ancora stato spostato l’argine, anzi, il lago arrivava direttamente sotto la strada, come accade ad esempio su alcuni tratti della sponda tra Bellano e Mandello.

Guardando poi gli elementi architettonici presenti nelle immagini si nota la presenza in entrambe dello stesso terzetto di edifici a sinistra della strada: l’edicola, la chiesetta e la casa, che formavano appunto l’antico nucleo delle Torrette. Sull’altro lato della strada, sullo sfondo, è ben visibile l’edificio dell’albergo che ha preso il nome di questa località.

Infine due parole sull’edicola, che è dedicata alle vittime di un incidente sul lago del 31 gennaio 1909.

A. G.